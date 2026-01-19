Ausschreitungen an Anti-Trump-Demo in Zürich zum Auftakt des WEF

Keystone-SDA

In Zürich haben am Montagabend, am Eröffnungstag des Weltwirtschaftsforums WEF in Davos, mehr als 2000 Menschen gegen Donald Trump und "das Oligarchentreffen" protestiert. Es kam zu Ausschreitungen.

2 Minuten

(Keystone-SDA) Der Start der Kundgebung war auf 18.30 Uhr beim Bürkliplatz angesetzt. Als sich die bewilligte Demonstration unter dem Motto «Trump still not welcome!» kurz vor 19 Uhr in Bewegung setzte, war der Platz gut gefüllt.

Gemäss Schätzungen einer Reporterin der Nachrichtenagentur Keystone-SDA nahmen über 2000 Menschen an der Kundgebung teil, die quer durch die Stadt bis zum Helvetiaplatz führte.

Entlang der Route wurden Böller, Rauchpetarden und Feuerwerk gezündet. «Trump est malade» oder «Shut down WEF» war auf Transparenten zu lesen. Kurz nach der Rudolf-Brun-Brücke setzte ein Demonstrant eine US-amerikanische Flagge in Brand.

Ausschreitungen am Ende der Demo

Am Ende der Demonstration zog eine grosse Gruppe in Richtung Sihlpost los und errichtete vor der alten Militärkaserne eine Sitzblockade. Als sie der Aufforderung der Polizei, diese aufzulösen, nicht nachkam, eskalierte die Situation: Die Polizei setzte Wasserwerfer, Gummischrot und Tränengas ein. Die Demonstranten bewarfen die Polizei mit Feuerwerk und zündeten Abfallcontainer an.

Laut einer Sanitätsgruppe der Demonstrierenden gab es Verletzte. Weder Schutz und Rettung noch die Stadtpolizei konnte dies am späten Montagabend auf Anfrage bestätigen. Letztere stellte jedoch eine Medienmitteilung in Aussicht. Zudem gab sie an, dass es zu Sachbeschädigungen kam, konnte jedoch noch keine konkreten Angaben machen.

Aufgerufen zur «Smash-WEF»-Demonstration hatte die linke Organisation «Bewegung für den Sozialismus». Unter Trump kehre die US-Aussenpolitik zur Kanonenboot-Diplomatie zurück, schrieben die Veranstalter auf ihrer Webseite. Trumps Besuch am WEF sei Ausdruck und Symbol der krisengeprägten politischen Lage.