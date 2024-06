Parlament fordert stärkere Kontrolle der Hilfe in Palästina

Mehr Holcim übernimmt britische Schotter-Recyclingfirma Land Recovery Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Holcim übernimmt die britische Schotter-Recyclingfirma Land Recovery. Die Firma mit 85 Mitarbeitern verwendet Schienenschotter und Abbruchmaterial für die Produktion von Transportbeton, Fertigteilen und Asphalt. Mehr Holcim übernimmt britische Schotter-Recyclingfirma Land Recovery

Die Schweizer Luftwaffe führt am Mittwoch eine militärische Übung auf der Autobahn A1 zwischen Payerne und Avenches im Kanton Waadt durch. Für die Übung mit dem Namen "Alpha Uno" wird der Autobahnabschnitt temporär zu einer Start- und Landebahn für Kampfjets umgebaut.

Das Uno-Flüchtlingshilfswerk UNHCR hat zur Ausweitung der Rettung von Menschen auf gefährlichen Migrationsrouten aufgerufen. Es werde viel über die Bergungen im Mittelmeer diskutiert, nötig sei aber auch die Rettung in der Wüste, sagte ein UNHCR-Verantwortlicher.

Die Schweizer Universitäten sind im internationalen Vergleich leicht zurückgefallen. Im jährlichen Hochschulranking verzeichneten sie insgesamt etwas mehr Verluste als Gewinne. Die ETH Zürich schnitt aber erneut als beste Hochschule Kontinentaleuropas ab.

Am Matterhorn ist am Dienstagmorgen ein Alpinist aus unbekannten Gründen abgestürzt. Der 34-jährige Italiener verlor dabei sein Leben.

Die Geschäftsleitung der SRG hat Reto Peritz von Schweizer Radio und Fernsehen SRF und Moritz Stadler von den Westschschweizer Sendern RTS zu den Gesamtverantwortlichen für den Eurovision Song Contest 2025 gewählt. Beiden attestiert die Leitung langjährige Erfahrung.

Der Formel-1-Rennstall Sauber betreibt keine unerlaubte Werbung für ein in der Schweiz nicht bewilligtes Online-Geldspiel. Zu diesem Schluss kommt die Eidgenössische Spielbankenkommission und stellt das entsprechende Verfahren ein.

Starke Regenfälle haben im Norden Armeniens schwere Überschwemmungen verursacht und Menschenleben gekostet. Die Schweiz hat daher am Montagabend das siebenköpfige Ingenieurteam des Schweizerischen humanitären Korps in die Region entsandt.

Die Gletscherschmelze in den Schweizer Alpen hat begonnen. Wie der Gletscherforscher Matthias Huss am Dienstag auf der Plattform X schrieb, wurde am Montag höchstwahrscheinlich der Höhepunkt der Schneeansammlung erreicht.