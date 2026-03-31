Auto überschlägt sich in Gais AR bei winterlichen Verhältnissen

Keystone-SDA

Bei winterlichen Strassenverhältnissen ist am Dienstag in Gais ein Geländewagen von einer Strasse abgekommen und hat sich überschlagen. Das Auto kam gemäss der Polizei zirka 40 Meter unter der Strasse zum Stillstand. Der Fahrzeuglenker und seine Beifahrerin verletzten sich leicht.

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(Keystone-SDA) Am Dienstagmorgen lenkte ein 32-jähriger Mann einen Geländewagen von der Oberen Egg auf einer schneebedeckten Zufahrtsstrasse talwärts in Richtung Gais, wie die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden am Dienstag in einer Mitteilung schrieb. Das Fahrzeug rutschte über die Strasse hinaus in ein abfallendes Wiesenbord und überschlug sich mehrfach.

Der 32-jährige Mann und seine Beifahrerin wurden mit der Rettung in ein Spital gebracht. Ein Abschleppdienst barg den Geländewagen.