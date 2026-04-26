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Auto überschlägt sich in Schmerikon SG – zwei Verletzte

Keystone-SDA

Ein alkoholisierter Autofahrer ist am Samstag in Schmerikon verunfallt. Das Auto überschlug sich und landete auf dem Dach. Der Lenker und sein Mitfahrer wurden beide verletzt, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Sonntag mitteilte.

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(Keystone-SDA) Der 47-jährige Lenker geriete um 17.10 Uhr von der Fahrbahn ab und fuhr über eine Böschung. Das Auto schleuderte über eine Stützmauer und kam in der Mitte der Strasse auf dem Dach liegend zum Stillstand. Der Mitfahrer wurde «eher schwer verletzt», der Lenker unbestimmt verletzt, wie es im Communiqué heisst.

Die Sanität brachte die beiden Männer ins Spital. Eine Atemalkoholmessung zeigte beim Autofahrer einen Wert von über 0.6 mg/l. Er musste sich einer Blut- und Urinprobe unterziehen und war seinen Führerausweis auf der Stelle los. Das Auto erlitt Totalschaden, wie die Polizei weiter schreibt.

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