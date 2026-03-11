Auto überschlägt sich nach Unfall auf A2 bei Rothenburg LU

Keystone-SDA

Ein 41-jähriger Autofahrer hat am Dienstagnachmittag auf der Autobahn A2 bei Rothenburg die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Beim Verkehrsunfall wurden drei Personen leicht verletzt.

(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich laut der Staatsanwaltschaft kurz nach 16.15 Uhr auf der A2 in Fahrtrichtung Norden. Der Autofahrer geriet aus noch ungeklärten Gründen auf den Pannenstreifen, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und schleuderte zurück auf die Fahrbahn.

Dabei stiess er mit einem korrekt fahrenden Auto zusammen, wie es am Mittwoch hiess. Dieses drehte sich, überschlug sich an der Böschung neben der Fahrbahn und kam schliesslich wieder auf den Rädern zum Stillstand. Das Auto des Unfallverursachers kam von der Strasse ab und blieb auf einer Wiese stehen.

Dem Unfallverursacher wurde laut Mitteilung der Führerschein vorläufig abgenommen. Der Sachschaden beträgt rund 40’000 Franken. Wegen der Bergungs- und Aufräumarbeiten kam es im Abendverkehr zu einem Rückstau auf der Autobahn.