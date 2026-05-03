Auto auf A1 bei Bern-Wankdorf in Brand – Keine Opfer

Keystone-SDA

Auf der Autobahn A1 bei Bern-Wankdorf ist am Sonntagnachmittag ein Fahrzeug in Brand geraten. Verletzt wurde niemand, das Auto erlitt allerdings Totalschaden. Die Polizei vermutet einen technischen Defekt als Ursache.

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(Keystone-SDA) Die Brandmeldung ging kurz vor 13.00 Uhr bei der Kantonspolizei Bern ein, wie es in einer Mitteilung vom Sonntag hiess. Die Einsatzkräfte hätten vor Ort festgestellt, dass ein Fahrzeug in Vollbrand stehe. Die Feuerwehr konnte den Brand demnach rasch unter Kontrolle bringen und löschen.