Auto brennt auf A2 bei Diegten BL aus – Niemand verletzt

Keystone-SDA

Ein Auto hat am Sonntag auf der A2 bei Diegten im Baselbiet Feuer gefangen und ist ausgebrannt. Bei dem Feuer kurz nach dem Oberburgtunnel in Autobahnfahrtrichtung Basel wurde niemand verletzt. Den Vollbrand konnte die Feuerwehr laut der Polizei Basel-Landschaft rasch löschen.

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