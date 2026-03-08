Auto brennt in Mesocco GR vollständig aus

Keystone-SDA

In Mesocco GR hat am Sonntagnachmittag ein Auto auf der Kantonsstrasse gebrannt. Der Fahrer blieb unverletzt.

(Keystone-SDA) Der 71-jähriger Mann fuhr um 15.45 Uhr mit seinem Auto die Kantonsstrasse H13 in Richtung Norden, wie die Kantonspolizei Graubünden am Sonntagabend mitteilte. Zwischen Soazza und der Anschlussstelle Mesocco Sud bemerkte der Fahrer Rauch aus dem Heck des Fahrzeugs. Er habe nach der Überquerung der Überführung über die Autobahn A13 angehalten und habe das Fahrzeug auf einem Parkplatz in der Nähe des Schlosses von Mesocco stehen lassen. Innerhalb weniger Augenblicke schlugen Flammen aus dem Fahrzeug, wie es weiter hiess.

Mehrere ausgerückte Feuerwehren löschten die Flammen, doch das Auto wurde vollständig zerstört. Die Ursache des Brandes werde derzeit von der Kantonspolizei Graubünden untersucht. Ein technisches Problem im Kraftstoffsystem stehe momentan im Vordergrund.