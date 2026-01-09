Auto einer Italienerin überschlägt sich bei Sils im Engadin GR

Keystone-SDA

Das Auto einer 33-Jährigen hat sich am Donnerstagabend in der Nähe von Sils im Engadin überschlagen. Die Italienerin war gemäss der Kantonspolizei alkoholisiert. Am Auto entstand ein Totalschaden.

(Keystone-SDA) Bei der Örtlichkeit Fiuors geriet das Auto auf der schneebedeckten Strasse ins Schleudern und kollidierte mit einer Böschung, heisst es in einer Mitteilung der Kantonspolizei Graubünden vom Freitag. Das Fahrzeug überschlug sich und kam mitten auf der Strasse zum Stillstand.

Eine Atemalkoholprobe fiel positiv auf, weshalb der Italienerin der Führerausweis aberkannt wurde. Das total beschädigte Auto musste aufgeladen und abtransportiert werden.