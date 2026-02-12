Auto erfasst Senior mit Elektromobil in Wohlenschwil AG

Keystone-SDA

Ein 83-jähriger Mann auf einem Elektromobil ist am Mittwoch in Wohlenschwil AG von einem Auto erfasst und mittelschwer verletzt worden. Er wurde mit Kopfverletzungen ins Spital gebracht, wie die Kantonspolizei Aargau am Donnerstag mitteilte.

(Keystone-SDA) Der alkoholisierte Senior sei mit seinem Fahrzeug bei der Querung des Radwegs in die Hauptstrasse eingefahren – direkt vor ein Auto, das von Mellingen her nahte. In der Folge habe das Auto das Elektromobil erfasst und umgestossen.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Während der Bergungs- und Aufräumarbeiten kam es zu Verkehrsbehinderungen.