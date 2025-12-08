Auto-Fahrerflucht nach Unfall mit Rollerfahrerin in Basel

Keystone-SDA

Eine Rollerfahrerin hat sich am Sonntagabend bei einem Sturz in Basel verletzt. Grund war ein Auto, das ihr den Weg abschnitt, worauf es beinahe zu einer Kollision kam. Der Autolenker oder die Autolenkerin entfernte sich, ohne sich um die Verletzte zu kümmern.

(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich gegen 20.30 Uhr in der Zürcherstrasse bei der Tramhaltestelle Breite, wie die Kantonspolizei Basel-Stadt am Montag mitteilte. Die Rollerfahrerin musste stark abbremsen, als das Auto vor ihr abbog. Sie verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug und stürzte.

Die Polizei bittet den Lenker oder die Lenkerin oder Personen, die Angaben zum Fahrerflucht-Auto machen können, sich zu melden.