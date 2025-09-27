The Swiss voice in the world since 1935
Auto verkeilt sich bei Selbstunfall in Mülligen AG unter Leitplanke

Keystone-SDA

Ein Autofahrer ist in der Nacht auf Samstag bei Mülligen AG mit seinem Kombi von der Strasse abgekommen. Das Fahrzeug verkeilte sich unter einer Leitplanke, alle fünf Personen im Auto kamen gemäss der Kantonspolizei glimpflich davon.

veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Selbstunfall ereignete sich um 1.15 Uhr im Bereich der Verzweigung der Autobahnen A3 und A1. Der Automobilist wollte mit seinem Auto von der A3 auf die A1 in Richtung Zürich wechseln, als er in einer Linkskurve von der Fahrbahn geriet, wie die Polizei am Samstag in einer Mitteilung schrieb.

Dabei überfuhr er den Vorplatz eines Werksgebäudes und prallte frontal gegen eine Leitplanke. Diese wurde aus ihrer Verankerung gerissen. Die fünf Personen kamen ohne schwere Verletzungen davon, wie es weiter hiess. Mehrere Ambulanzen brachten drei von ihnen zur Kontrolle in ein Spital. Das Auto wurde vollständig demoliert.

Die Polizei nahm dem 47 Jahre alten Lenker den Führerausweis ab und leitete Ermittlungen ein.

