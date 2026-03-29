Autodiebstähle im Wert von 1,7 Millionen Franken in der Ostschweiz

Keystone-SDA

Kriminelle haben in der Nacht auf Samstag in den Kantonen St. Gallen und Thurgau Einbrüche verübt. Dabei erbeuteten sie teure Autos und Kennzeichen im Wert von über 1,7 Millionen Franken, wie es in Polizeimitteilungen vom Sonntag heisst.

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(Keystone-SDA) In Muolen SG haben Diebe in der Nacht auf Samstag zwei Autos im Gesamtwert von über 200’000 Franken gestohlen, wie die Kantonspolizei St. Gallen mitteilte.

Gegen 2.30 Uhr verschafften sich mehrere Unbekannte gewaltsam Zugang zu einem Autohaus in der Gemeinde und zu den Schlüsseln der Fahrzeuge, wie es heisst. Sie hätten die Autos ins Freie gebracht und seien danach in unbekannte Richtung geflohen.

Autos sichergestellt

Laut der Kantonspolizei Thurgau seien die in Muolen gestohlenen Autos um 6.30 Uhr bei einer Kontrolle in Frauenfeld TG sichergestellt worden. Ebenfalls aufgefunden worden seien dort auch Fahrzeuge, die zuvor bei einem ähnlichen Einbruch in Engwilen TG entwendet worden waren.

Die Thurgauer Behörden nahmen dabei drei Personen fest, wie es weiter heisst. Es handle sich dabei um eine 31-jährige Frau sowie zwei Männer im Alter von 24 und 43 Jahren – alle aus Frankreich.

Im gleichen Zeitraum kam es im Kanton Thurgau zu weiteren Einbrüchen in den Gemeinden Matzingen, Wäldi und Hagenwil, wie die Polizei schreibt. Ziel der Kriminellen seien Autoschlüssel und Kennzeichen gewesen. Die Deliktsumme im Thurgau belaufe sich auf mehr als 1,5 Millionen Franken.