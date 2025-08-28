Autofahrer überschlägt und verletzt sich auf A6 in Bern

Keystone-SDA

Ein Autofahrer hat sich am Mittwochabend auf der Autobahn A6 in Bern bei einem Selbstunfall verletzt. Er war mit einer mobilen Leitplanke kollidiert und hatte sich überschlagen, wie die Kantonspolizei Bern mitteilte.

(Keystone-SDA) Das Auto kam zwischen der Verzweigung Wankdorf und der Autobahnausfahrt Wankdorf auf der Fahrbahnmitte zum Stillstand. Drittpersonen, darunter ein zufällig anwesender Arzt, befreiten den Mann aus seinem Fahrzeug. Anschliessend wurde der Verletzte mit einer Ambulanz in eine Spital gefahren, wie die Polizei am Donnerstag in einer Mitteilung schrieb.

Die Fahrbahn war während 30 Minuten komplett gesperrt. Zahlreiche Drittpersonen hätten die Aufräumarbeiten «tatkräftig unterstützt», schrieb die Polizei weiter. Sie hat Ermittlungen zur Klärung des Unfallhergangs aufgenommen.