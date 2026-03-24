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Autofahrer auf Drogen prallt in Hochdorf in Polizeiwagen

Drogenberauschter Fahrer rammt Polizeiauto in Hochdorf
Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 15'000 Franken. Keystone-SDA

Ein unter Drogeneinfluss stehender Autofahrer hat am Montag in Hochdorf LU einen Unfall mit Sachschaden verursacht. Sein Wagen prallte gegen das Heck eines Polizeiwagens, wie die Luzerner Polizei am Dienstag mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
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(Keystone-SDA) Ein Drogenschnelltest fiel demnach positiv aus. Der 42-Jährige musste sich einer Blut- und Urinprobe unterziehen. Sein Führerausweis wurde gesperrt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 15’000 Franken.

Der Unfall hatte sich am Montag kurz vor 16 Uhr auf der Hauptstrasse beim Kreisverkehr «Braui» ereignet. Verletzt wurde niemand.

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