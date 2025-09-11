The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Autofahrer flüchtet in Basel nach schwerem Unfall mit Fussgänger

Keystone-SDA

Ein Autofahrer hat am Mittwochabend kurz vor der Basler Dreirosenbrücke einen Fussgänger erfasst und dabei schwer verletzt. Der Fahrer flüchtete vom Unfallort.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich kurz nach 20.30 Uhr auf einem Fussgängerstreifen an der Voltastrasse im Bereich der Tramhaltestelle Novartis Campus, wie die Kantonspolizei Basel-Stadt am Donnerstag mitteilte.

Der 31-jährige Fussgänger sei beim Unfall mehrere Meter weit weg geschleudert worden. Er wurde mit schweren Verletzungen ins Spital eingeliefert. Der Fahrer flüchtete mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Kleinbasel, ohne sich um den Verletzen zu kümmern. Die Polizei sucht Zeugen.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Erwarten Sie Veränderungen in Ihrem Leben aufgrund der neuen Handelsregeln, die von den USA eingeführt wurden?

Wie könnte sich die Zollpolitik der USA Ihrer Meinung nach auf Ihr Leben auswirken? Teilen Sie uns Ihre Meinung mit.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
16 Likes
20 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Céline Stegmüller

Haben Sie Schweizer Vorfahren? Planen Sie, die Orte zu besuchen, an denen sie in der Schweiz lebten?

Wir würden uns freuen, mehr über Ihre Ahnenforschung zu erfahren.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
34 Likes
66 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft