Autofahrer flüchtet in Basel nach schwerem Unfall mit Fussgänger
Ein Autofahrer hat am Mittwochabend kurz vor der Basler Dreirosenbrücke einen Fussgänger erfasst und dabei schwer verletzt. Der Fahrer flüchtete vom Unfallort.
(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich kurz nach 20.30 Uhr auf einem Fussgängerstreifen an der Voltastrasse im Bereich der Tramhaltestelle Novartis Campus, wie die Kantonspolizei Basel-Stadt am Donnerstag mitteilte.
Der 31-jährige Fussgänger sei beim Unfall mehrere Meter weit weg geschleudert worden. Er wurde mit schweren Verletzungen ins Spital eingeliefert. Der Fahrer flüchtete mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Kleinbasel, ohne sich um den Verletzen zu kümmern. Die Polizei sucht Zeugen.