Autofahrer in Langenthal tödlich verletzt
Beim Zusammenstoss mit einem Lastwagen ist am Dienstag in Langenthal ein Autofahrer ums Leben gekommen. Der Unfall ereignete sich kurz nach 11 Uhr auf der Bern-Zürichstrasse.
(Keystone-SDA) Nach ersten Erkenntnissen war der Autofahrer von Bützberg her Richtung Roggwil unterwegs, wie die Berner Kantonspolizei mitteilte. Aus noch ungeklärten Gründen geriet das Auto auf die Gegenfahrbahn und stiess mit einem entgegenkommenden Lastwagen frontal zusammen.
Der Autolenker verstarb noch an der Unfallstelle. Laut Polizei bestehen konkrete Hinweise zur Identität des Verstorbenen. Eine formelle Identifikation steht allerdings noch aus. Die Polizei hat Ermittlungen zum Unfall aufgenommen.
Der betroffene Strassenabschnitt wurde für die Unfallarbeiten mehrere Stunden komplett gesperrt. Der Verkehr wurde umgeleitet.