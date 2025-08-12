The Swiss voice in the world since 1935
Autofahrer in Langenthal tödlich verletzt

Keystone-SDA

Beim Zusammenstoss mit einem Lastwagen ist am Dienstag in Langenthal ein Autofahrer ums Leben gekommen. Der Unfall ereignete sich kurz nach 11 Uhr auf der Bern-Zürichstrasse.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Nach ersten Erkenntnissen war der Autofahrer von Bützberg her Richtung Roggwil unterwegs, wie die Berner Kantonspolizei mitteilte. Aus noch ungeklärten Gründen geriet das Auto auf die Gegenfahrbahn und stiess mit einem entgegenkommenden Lastwagen frontal zusammen.

Der Autolenker verstarb noch an der Unfallstelle. Laut Polizei bestehen konkrete Hinweise zur Identität des Verstorbenen. Eine formelle Identifikation steht allerdings noch aus. Die Polizei hat Ermittlungen zum Unfall aufgenommen.

Der betroffene Strassenabschnitt wurde für die Unfallarbeiten mehrere Stunden komplett gesperrt. Der Verkehr wurde umgeleitet.

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kontinents?

Manche Weltregionen leben mit einem Zukunftsversprechen – es gehe stetig aufwärts. Wie sieht das aber in Realität aus?

Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Gastgeber/Gastgeberin Camille Kündig

Leben Sie als Auslandschweizer:in in Neuseeland, Israel, Singapur oder Brunei? Stellen Sie Ihrem Botschafter eine Frage!

Was wollten Sie schon immer einmal von Ihrem Botschafter wissen? Welche Themen beschäftigen Sie in Ihrem Alltag als Auslandschweizer:in? 

