Autofahrer kollidiert in Zuckenriet SG mit einem Traktorreifen

Ein 65-jähriger Autofahrer ist am Samstag in Zuckerriet SG mit einem entgegenkommenden Traktorreifen kollidiert. Der linke hintere Reifen löste sich zuvor an einem Traktor und rollte auf die Gegenfahrbahn.

1 Minute

(Keystone-SDA) Der Autofahrer verletzte sich beim Unfall leicht, schrieb die Kantonspolizei St. Gallen am Sonntag in einer Mitteilung. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Spital. Am Auto und am Traktor entstand Sachschaden im Wert von rund 20’000 Franken.

