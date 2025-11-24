Autofahrer kommt bei Selbstunfall in Bern ums Leben

Ein 41-jähriger Autolenker ist am Sonntagnachmittag in Bern frontal mit einer Betonumrandung kollidiert. Schwer verletzt wurde der Mann ins Spital gebracht, wo er wenig später verstarb.

(Keystone-SDA) Nach ersten Erkenntnissen der Polizei kam der Autofahrer vom Westside her und fuhr Richtung Bern. Aus noch ungeklärten Gründen verlor er bei der Kreuzung Eymattstrasse/Neue Murtenstrasse die Kontrolle über sein Fahrzeug. Das Auto fuhr geradeaus über die Kreuzung und prallte gegen eine Betonumrandung.

Teile eines Sicherungskastens wurden auf die darüber liegende Autobahn geschleudert, wo sie ein vorbeifahrendes Auto beschädigten, wie aus der Mitteilung der Berner Kantonspolizei vom Montag hervorgeht.

Drittpersonen betreuten den schwer verletzen Autofahrer bis zum Eintreffen der Rettungskräfte. Diese brachten den im Kanton Bern wohnhaften Schweizer in kritischem Zustand ins Spital. Die Polizei hat Ermittlungen zum Unfall aufgenommen.