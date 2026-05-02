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Autofahrer mit 193 km/h in Alpnachstad OW geblitzt

Keystone-SDA

Ein 22-jähriger Autofahrer ist vor zwei Wochen auf der Autostrasse A8 bei Alpnachstad OW mit 193 km/h geblitzt worden. Damit war er 93 km/h schneller unterwegs als das Tempolimit erlaubt.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Polizei nahm ihm den Führerausweis vorläufig ab, wie die Staatskanzlei am Samstag mitteilte. Die Staatsanwaltschaft beschlagnahmte sein Auto.

Der Lenker muss sich wegen der Widerhandlung gegen das Strassenverkehrsgesetz verantworten. Nach Abzug der Toleranz beträgt die Geschwindigkeitsüberschreitung 86 km/h, was den sogenannten Rasertatbestand erfüllt.

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