Autofahrer nach Selbstunfall bei Pieterlen in kritischem Zustand

Keystone-SDA

Ein Autofahrer hat sich am frühen Montagmorgen auf der Autobahn A5 bei Pieterlen bei einem Selbstunfall schwer verletzt. Er wurde in kritischem Zustand von der Rega in ein Spital geflogen.

(Keystone-SDA) Der Mann verunfallte kurz nach 4 Uhr in Fahrtrichtung Lengnau, wie die Kantonspolizei Bern am Montag mitteilte. Aus noch ungeklärten Gründen kollidierte sein Fahrzeug vor dem Pieterlentunnel frontal mit der Leitplanke. Am Auto entstand Totalschaden und es musste abgeschleppt werden.

Drittpersonen leisteten dem Verunfallten bis zum Eintreffen der Rettungskräfte Erste Hilfe, wie es in der Mitteilung weiter hiess. Der betroffene Autobahnabschnitt war für rund drei Stunden komplett gesperrt und eine Umleitung wurde eingerichtet. Die Polizei nahm Ermittlungen zum Unfallhergang auf.