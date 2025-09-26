The Swiss voice in the world since 1935
Autofahrer schläft nach Selbstunfall hinter dem Steuer ein

Ein 31-jähriger Mann ist am frühen Freitagmorgen nach einem Selbstunfall in Steinebrunn hinter dem Steuer eingeschlafen. Die Polizei ordnete eine Blutentnahme und eine Urinprobe an. Seinen Führerausweis musste der Fahrer abgeben.

(Keystone-SDA) Gegen 5 Uhr entdeckte eine Patrouille der Kantonspolizei Thurgau ein verunfalltes Auto, wie sie in einer Mitteilung schrieb. Das Fahrzeug war von einem Waldweg abgekommen und steckengeblieben. Der Mann sass schlafend auf dem Fahrersitz.

Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Gastgeber/Gastgeberin Benjamin von Wyl

Vertrauen Sie, dass Ihr Land gegen Demokratiefeinde standhält?

Demokratien werden herausgefordert von innen und aussen. Wie schätzen Sie die Institutionen Ihres Landes ein?

Gastgeber/Gastgeberin Dominique Soguel

Was bringen Atomabkommen angesichts der jüngsten Ereignisse auf der Welt?

Russland, Ukraine, Nordkorea, Israel, Iran. Was bringen Atomabkommen, wenn sie missachtet werden?

