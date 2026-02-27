Autofahrerin fährt nach Unfall mit Töff in Winterthur davon

Keystone-SDA

Am Donnerstag ist es in Winterthur zu einer Kollision zwischen einem Motorrad und einem Auto gekommen. Die Lenkerin des Autos soll sich danach vom Unfallort entfernt haben.

(Keystone-SDA) Ein 65-jähriger Töfffahrer war am Donnerstag gegen 17 Uhr auf der Frauenfelderstrasse stadtauswärts unterwegs, wie die Stadtpolizei Winterthur am Freitag mitteilte. Auf Höhe der Talackerstrasse bog ein Auto links in die Frauenfeldstrasse ein. Die Lenkerin des Autos missachtete dabei mutmasslich den Vortritt des Motorradfahrers, der abbremsen musste.

Daraufhin wollte der Motorradfahrer die Autolenkerin im Bereich einer nahe gelegenen Kreuzung auf ihr Fehlverhalten hinweisen. Dabei kam es zu einer Kollision zwischen dem Motorrad und dem Auto, woraufhin der Motorradfahrer stürzte und sich dabei leichte Verletzungen am Unterschenkel zuzog. Die Autofahrerin setzte ihre Fahrt fort.