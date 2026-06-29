Autolenker baut Unfall in Pratteln BL und bleibt unverletzt

Keystone-SDA

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Glück im Unglück hatte ein 33-jähriger Autofahrer am frühen Sonntagmorgen bei einem Selbstunfall auf der Autobahn A2 in Pratteln BL. Er und sein Beifahrer blieben nach der Kollision mit einem Verkehrsteiler und der Leitplanke unverletzt.

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(Keystone-SDA) Der Lenker hatte kurz vor 02.30 Uhr beabsichtigt, die Autobahn bei der Ausfahrt Liestal in Richtung Basel zu verlassen, wie die Polizei Basel-Landschaft am Montag mitteilte. Aus noch ungeklärten Gründen streifte das Auto links den Verkehrsteiler, schleuderte über die Fahrbahn und prallte rechts in die Leitplanke, ehe es nach rund hundert Metern zum Stillstand kam.

Die beiden Insassen konnten das Fahrzeug selbstständig verlassen. Sie wurden zur Kontrolle in ein Spital gebracht.