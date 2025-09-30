Autolenker bei Kollision mit Lastwagen auf Autobahn A1 verletzt
Auf der Autobahn A1 bei Mattstetten ist am Dienstagmittag ein Autolenker mit dem Anpralldämpfer eines Lastwagens des Autobahnwerkhofs kollidiert und hat sich dabei verletzt. Er wurde mit der Ambulanz in ein Spital gefahren.
(Keystone-SDA) Der betroffene Autobahnabschnitt zwischen Schönbühl und Hindelbank wurde zeitweise komplett gesperrt, wie die Berner Kantonspolizei in einer Mitteilung schrieb. Sie hat Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.