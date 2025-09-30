The Swiss voice in the world since 1935
Autolenker bei Kollision mit Lastwagen auf Autobahn A1 verletzt

Keystone-SDA

Auf der Autobahn A1 bei Mattstetten ist am Dienstagmittag ein Autolenker mit dem Anpralldämpfer eines Lastwagens des Autobahnwerkhofs kollidiert und hat sich dabei verletzt. Er wurde mit der Ambulanz in ein Spital gefahren.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der betroffene Autobahnabschnitt zwischen Schönbühl und Hindelbank wurde zeitweise komplett gesperrt, wie die Berner Kantonspolizei in einer Mitteilung schrieb. Sie hat Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Benjamin von Wyl

Vertrauen Sie, dass Ihr Land gegen Demokratiefeinde standhält?

Demokratien werden herausgefordert von innen und aussen. Wie schätzen Sie die Institutionen Ihres Landes ein?

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Dominique Soguel

Was bringen Atomabkommen angesichts der jüngsten Ereignisse auf der Welt?

Russland, Ukraine, Nordkorea, Israel, Iran. Was bringen Atomabkommen, wenn sie missachtet werden?

