Axpo nimmt Flüssigerdgas-Bunkerschiff in Spanien in Betrieb

Keystone-SDA

Die Axpo und der spanische Konzern Enagás haben im spanischen Hafen Huelva ein neues Flüssigerdgas-Bunkerschiff für den Seeverkehr in Betrieb genommen. Das Schiff soll entlang der Südküste der iberischen Halbinsel Schiffe mit verflüssigtem Erdgas (LNG) versorgen.

1 Minute

(Keystone-SDA) Damit sollen emissionsärmere Antriebe gefördert werden, wie die Axpo mitteilte. Das Schiff «Alisios LNG» gehört dem spanischen Gasnetzbetreiber Enagás über dessen Tochter Scale Green Energy und wurde von Axpo für den kommerziellen Einsatz gechartert. Das Bunkerschiff verfügt über eine Ladekapazität von 12’500 Kubikmetern Flüssigerdgas. Die Menge entspricht ungefähr dem durchschnittlichen Jahresverbrauch von 5000 bis 7000 Haushalten in der EU.

Das Schiff kann LNG sowie das erneuerbare Bio-LNG transportieren. Beide Energieträger gelten als Übergangskraftstoffe für die Dekarbonisierung des Schiffsverkehrs.

Mit dem Projekt reagieren die Unternehmen auf die steigende Nachfrage nach alternativen Treibstoffen in der Seefahrt. Durch die Verwendung von LNG als Schiffskraftstoff in Spanien könnten laut Axpo die CO2-Emissionen bis 2030 um rund 2 Millionen Tonnen reduziert werden, was dem Ersatz von mehr als einer Million Verbrennungsmotoren durch Elektrofahrzeuge entspräche.

