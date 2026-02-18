Axpo verfolgt Pläne für Windpark am Flumerserberg nicht weiter
Der wirtschaftliche Betrieb eines Windparks am Flumserberg ist nicht möglich. Zu diesem Ergebnis kommt die Axpo aufgrund von Windmessungen. Das Projekt wird deshalb beendet.
Am Flumserberg seien über ein Jahr hinweg umfangreiche Windmessungen durchgeführt und diese mit langjährigen Referenzdaten abgeglichen worden, teilte das Energieunternehmen Axpo am Mittwoch mit.
Die Resultate zeigten, dass das Windpotenzial unter der Schwelle liege, die für eine wirtschaftliche Stromproduktion erforderlich wäre. Axpo werde sich deshalb auf alternative Standorte wie Wil (Boxloo) und Waldkirch/Andwil (Tannenberg) im Kanton St. Gallen sowie Dreibündenstein in Graubünden konzentrieren.
Im Oktober 2025 hatte das Energieunternehmen bereits bekanntgegeben, dass ein mögliches Windenergieprojekt in Sennwald nicht weiterverfolgt wird. Als Grund wurde der Ausstieg des Verwaltungsrats der Ortsgemeinde aus dem Projekt genannt. Von ursprünglich vier Standorten, die Axpo im Kanton St. Gallen prüfen wollte, sind damit noch zwei übrig geblieben.
