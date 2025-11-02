Ayse Irem gewinnt Deutsche Meisterschaft im Poetry Slam

Ayse Irem aus Nordrhein-Westfalen ist neue deutschsprachige Meisterin im Poetry Slam. Beim diesjährigen Wettbewerb setzte sich die 26-Jährige gegen 80 Konkurrentinnen und Konkurrenten im Einzelwettbewerb durch.

(Keystone-SDA) Die Slam-Poetin bekam am Ende Standing Ovations von den rund 1800 Zuhörern in der Chemnitzer Stadthalle. Sie war für I,Slam angetreten – ein Netzwerk muslimischer Poetry Slammer.

In ihren kämpferischen Texten thematisiert die studierte Architektin Alltagsrassismus in Deutschland und das Gefühl, «nie weiss genug» zu sein. Platz zwei und drei hinter Irem belegten Julius Althoetmar aus Bayern und Lia Hartl aus Österreich.

Berliner Duo gewinnt dritten Team-Titel

Vier Tage lang war Chemnitz, Europas Kulturhauptstadt 2025, Treffpunkt der deutschsprachigen Poetry-Slam-Szene. Der moderne Dichterwettstreit wurde in einem Einzel- und einem Team-Wettbewerb ausgetragen. Im Team-Finale hatte sich am Freitagabend das Duo Wortwin & Slamson aus Berlin unter acht Finalisten durchgesetzt. Laut den Veranstaltern sicherte sich das Duo seinen dritten Team-Titel durch sprachliche Originalität, präzises Timing und mitreissende Bühnenpräsenz.

Bei einem Poetry Slam tragen Autoren und Autorinnen selbst verfasste Texte auf einer Bühne vor und stellen sich dem Urteil des Publikums. Die Texte können kritisch, lustig, politisch und auch persönlich sein. Dabei müssen sich die Vortragenden an ein Zeitlimit halten. Während Hilfsmittel wie Kostüme oder Requisiten tabu sind, darf mit Mimik und Gestik gearbeitet und der Text auch gerappt werden.

Schweiz auch vertreten

Die Meisterschaft wurde zum 29. Mal ausgetragen. Die Teilnehmer kamen aus Deutschland, Österreich, der Schweiz, Italien, Belgien, Liechtenstein und Luxemburg. Poetry Slams haben im deutschsprachigen Raum eine grosse Fangemeinde, vor allem in grossen Städten werden regelmässig solche Wettkämpfe ausgetragen. Zu bisherigen Finalisten der deutschsprachigen Meisterschaft gehören bekannte Namen wie Hazel Brugger und Marc-Uwe Kling.