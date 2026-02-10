Bündner Polizei gibt neu Blitzer-Standorte bekannt

Keystone-SDA

In einem fünfmonatigen Pilotversuch will die Kantonspolizei Graubünden die Standorte ihrer Blitzkästen veröffentlichen. Damit wollen die Behörden die Geschwindigkeitsüberschreitungen mit und ohne Bekanntgabe der Standorte miteinander vergleichen.

(Keystone-SDA) Einige Blitzkästen müssen dafür an den gleichen Stellen wie im Vorjahr installiert werden. Danach kann die Polizei bei ihrer Auswertung die Temposünder nach ihrer Herkunft unterscheiden. Dies ermögliche die Unterscheidung des Ausflugs-, Ferien- und kantonsinternen Verkehrs, schrieb die Kantonspolizei am Dienstag. Sie erwartet «aussagekräftige Resultate».

Der Versuch geht auf eine politische Anfrage im Kantonsparlament zurück. Im Februar 2025 stimmte die Regierung der Publikation der Messstandorte zu – auch wenn sie dadurch kaum einen positiven Beitrag zur Erhöhung der Verkehrssicherheit erwartete. Der am 1. März startende Pilot soll eine Analyse mit anderen Kantonen ermöglichen und als Grundlage für das weitere Vorgehen dienen.