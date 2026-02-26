Bündner Polizei stellt ein Kilogramm Kokain sicher

Keystone-SDA

Die Kantonspolizei Graubünden hat bei Hausdurchsuchungen ein Kilogramm Kokain im Wert von 70'000 Franken sichergestellt. Zuvor hatte sie beim Bahnhof Landquart zwei mutmassliche Drogenhändler festgenommen.

(Keystone-SDA) Der Verhaftung vom letzten Dienstag seien «umfangreiche Ermittlungen» vorausgegangen, teilte die Kantonspolizei Graubünden am Donnerstag mit. Bei den beiden mutmasslichen Drogenhändlern handle es sich um einen 34 Jahre alten Armenier und einen 39-jährigen Schweizer. Für die beiden Männer werde Untersuchungshaft beantragt, hiess es.