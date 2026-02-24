Bartgeierpaar zieht im Tierpark Goldau Küken auf

Keystone-SDA

Mit Hilfe einer Tierärztin, ist im Natur- und Tierpark Goldau ein Bartgeierküken geschlüpft. Das Jungtier wird nun von seinen natürlichen Eltern grossgezogen.

1 Minute

(Keystone-SDA) Wie der Natur- und Tierpark Goldau am Dienstag mitteilte, hatte die 36-jährige Bartgeiermutter Mascha das Ei bereits am 29. Dezember 2025 gelegt. Weil es in vergangenen Jahren beim Schlüpfen der Küken zu Problemen kam, tauschten die Verantwortlichen des Natur- und Tierparks das Ei kurz vor dem Schlupf durch ein Kunstei aus.

Das echte Ei wurde darauf in einem Brutapparat ausgebrütet. Als es Zeit war, pickte das Küken zwar die Schale an, schlüpfte aber nicht, so dass eine Tierärztin eingriff, wie der Natur- und Tierpark mitteilte. Am Dienstag wurde das Küken den Eltern, die sich noch immer um das Kunstei kümmerten, übergeben.

Mutter Mascha und der 33 Jahre alte Bartgeiervater Hans nahmen das Küken sofort an und begannen, sich um es zu kümmern. Der Tierpark führte dieses Verhalten auf den ausgeprägten Bruttrieb der Bartgeier zurück.

Wo das Küken später sein Leben verbringen wird, ist nach Angaben des Tierparks offen. Möglich ist, dass das Jungtier in einen anderen Zoo kommt, möglich ist aber auch, dass es ausgewildert wird.