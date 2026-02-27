Baschi und Alana Netzer suchen noch einen Namen für ihren Sohn

Keystone-SDA

Eigentlich haben Baschi und Alana Netzer angekündigt, das Geschlecht ihres Kindes erst bei der Geburt zu verraten. Nun lüften sie das Geheimnis schon ein paar Wochen früher: Sie erwarten einen Sohn - und suchen noch nach einem Namen.

(Keystone-SDA) «Wir schwanken immer hin und her», sagt Alana Netzer in der Freitagsausgabe von «Blick». Sänger Baschi, der bürgerlich Sebastian Bürgin heisst, will einen klassischen Namen auswählen. Emil würde ihm gefallen, erzählt seine Frau. «Elvis finde ich auch cool», ergänzt der 39-jährige Musiker.

Sie möchte lieber einen Namen, der modern und kurz ist und den man noch nie gehört hat. «Wir sind uns immer mal wieder einig – und dann schwenken wir doch gleich wieder um», sagt die 38-Jährige. Klar ist für beide: Es soll kein Name sein, der auf Trendliste steht. Noch hat das Ehepaar etwas Zeit. Gegen Ende April soll ihr Sohn zur Welt kommen.