Basel-Stadt mit kleinem Überschuss von 12 Millionen Franken

Keystone-SDA

Der Kanton Basel-Stadt hat das Jahr 2025 mit einem Überschuss von 12 Millionen Franken abgeschlossen. Das Budget sah ein Defizit von 16 Millionen Franken vor. Die Steuereinnahmen schenkten teils weniger ein als erwartet, wie das Basler Finanzdepartement am Mittwoch mitteilte.

3 Minuten

(Keystone-SDA) Im Jahr 2024 hatte der Kanton noch einen Überschuss von 106 Millionen verzeichnet.

Insgesamt fielen die kantonalen Steuereinnahmen zwar mit 100 Millionen Franken höher aus als 2024, aber um rund 59 Millionen Franken tiefer als ursprünglich budgetiert. So lagen die Steuern der natürlichen Personen (Einkommen und Vermögen) gemäss Mitteilung 65 Millionen Franken unter dem letztjährigen Wert. Das Finanzdepartement führt dies auf Korrekturen alter Steuerjahre zurück.

Gegenüber 2024 stiegen die Unternehmenssteuern um 174 Millionen Franken, was einem Plus von 24 Prozent entspricht. Das sind 99 Millionen Franken mehr als budgetiert und entspricht im langjährigen Vergleich einem sehr hohen Wert, wie es weiter heisst. Die Einnahmen aus der direkten Bundessteuer fielen im Vergleich zum Budget um 59 Millionen Franken höher aus.

Auch von der Basler Kantonalbank (BKB) und den Industriellen Werken Basel (IWB) gab es mehr. So sei die Gewinnablieferung der BKB 44 Millionen Franken höher ausgefallen als erwartet. Bei den IWB waren es 13 Millionen mehr als budgetiert.

Struktureller Überschuss vorbei

Insgesamt betrug der Gesamtertrag des Kantons vergangenes Jahr 5,4 Milliarden Franken. Es wurden 417 Millionen Franken investiert. Zu den grössten Ausgaben zählen weiterhin der Neubau des Naturhistorischen Museums und des Staatsarchivs mit 55 Millionen Franken, die Erweiterung der Abwasserreinigung ARA mit 44 Millionen Franken oder das Bussystem 2027 mit 29 Millionen Franken. Der Selbstfinanzierungsgrad des Stadtkantons beträgt 67 Prozent.

Die sieben Departemente gaben im vergangenen Jahr rund 25 Millionen Franken mehr aus als budgetiert. Gründe dafür sind unter anderem höhere Ausgaben für die Sozialhilfe und mehr Schülerinnen und Schüler an den Volksschulen.

Wie aus der Mitteilung hervorgeht, schlägt für den Kanton Basel-Stadt eine neue Ära ein. Der Kanton verfüge nicht mehr mehr über einen strukturellen Überschuss, der Handlungsraum werde kleiner, heisst es weiter. Nach wie vor sei die finanzielle Situation des Kantons aber stabil und solide.