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Basel-Stadt schaltet nach IT-Panne seine Webseiten wieder auf

Keystone-SDA

Nach der weltweiten IT-Panne schaltet der Kanton Basel-Stadt seit Mittwochnacht seine Webseiten und Applikationen sukzessive wieder online. Der Kanton hat bisher keinen sicherheitsrelevanten Vorfall registriert, wie das Präsidialdepartement am Donnerstag mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Diejenigen Webseiten und Applikationen, bei denen die Sicherheitslücke geschlossen werden konnte, sind wieder in Betrieb. IT-Fachleute sind weiterhin an der Arbeit und überwachen den kantonalen Perimeter, wie es im Communiqué heisst.

Aufgrund der Sicherheitslücke bei der weltweit verbreiteten Programmiersprache PHP aktivierte der Kanton am Mittwoch den Krisenstab. Dieser beschloss, die betroffenen kantonalen Webseiten als Vorsichtsmassnahme präventiv herunterzufahren.

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