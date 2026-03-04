Baselbieter Polizei zieht positive Bilanz nach der Fasnacht

Keystone-SDA

Die Polizei des Kantons Baselland hat am Mittwoch eine erfolgreiche Umsetzung der Sicherheitsvorschriften an der diesjährigen Fasnacht vermeldet. Die Vorschriften sind im vergangenen Jahr noch als Empfehlungen kommuniziert worden und waren dieses Jahr erstmals verbindlich, wie es in der Mitteilung heisst.

(Keystone-SDA) Die Polizei führte an verschiedenen Standorten punktuelle Kontrollen durch, wie es heisst. Insgesamt seien acht Beanstandungen ausgesprochen worden. Sämtliche kontrollierten Fahrzeugkombinationen hätten den Mindestanforderungen entsprochen und an den Veranstaltungen teilnehmen können.

Als «äusserst wertvoll und konstruktiv» bezeichnet die Polizei in ihrer Mitteilung die Zusammenarbeit mit den Fasnachtskomités. Die vielen kreativen Lösungsansätze, mit denen die Sicherheitsvorgaben umgesetzt wurden, seien «besonders erfreulich» gewesen.