Baselbieter Staatsanwaltschaft vermeldet weniger Fälle im 2025

Keystone-SDA

Bei der Staatsanwaltschaft Baselland sind im Jahr 2025 33'812 neue Fälle eingegangen. Das ist ein Rückgang von 3521 Fällen oder 9,4 Prozent gegenüber 2024, wie die Behörde am Mittwoch bekanntgab.

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(Keystone-SDA) Es ist der erste Rückgang seit dem Jahr 2022, wie dem Geschäftsbericht der Staatsanwaltschaft zu entnehmen ist. Er betreffe in erster Linie die arbeitsintensiven Geschwindigkeitsüberschreitungen. Bei Übertretungen seien 23’590 neue Fälle registriert worden. Im Vergleich dazu seien es im Vorjahr noch 27’135 gewesen.

Auf hohem Niveau stabil bleibe hingegen die Anzahl Vergehen und Verbrechen. In diesen Kategorien wurden im Jahr 2025 10’223 Fälle registriert, wie es heisst. Im 2024 seien es deren 10’199 gewesen.

Mehr Fälle erledigt

Deutlich angestiegen ist die Anzahl der erledigten Fälle. Es waren deren 54’965 im 2025, wie die Staatsanwaltschaft schreibt. Im 2024 seien es mit 33’972 deutlich weniger gewesen. Das hänge vor allem damit zusammen, dass sämtliche 21’519 verjährte Fälle in nicht eröffneten Strafverfahren auf einen Schlag hätten erledigt werden müssen.

Bei Vergehen und Verbrechen wurden 79,4 Prozent der Fälle innerhalb von zwölf Monaten erledigt, wie es weiter im Bericht steht. Bei den Übertretungen liege der Wert gar bei 84,1 Prozent. Die Ziele lägen bei jeweils 60 und 80 Prozent.

Gesunken ist die Anzahl der Pendenzen. So waren Ende 2025 noch 11’708 Fälle hängig, wie es weiter heisst. Ende 2024 seien es noch deren 13’292 gewesen. Man liege aber noch deutlich über dem Wert von 2023, als Ende des Jahres nur 8413 hängige Fälle verzeichnet worden seien.