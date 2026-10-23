Baselbieter-Team-OL wegen Sturmwarnung abgesagt

Keystone-SDA

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Der für Sonntag geplante Baselbieter-Team-OL in Sissach ist wegen einer Sturmwarnung abgesagt worden. Die Gefahr von Astabbrüchen gilt als erhöht.

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(Keystone-SDA) Das Organisationskomitee entschied sich am Freitag nach Rücksprache mit allen Verantwortlichen für diesen Schritt, wie das Baselbieter Sportamt mitteilte. Die Sicherheit der rund 1400 angemeldeten Teilnehmerinnen und Teilnehmer stehe im Vordergrund.

Die lange Trockenperiode im Sommer erhöhte die Gefahr von Astabbrüchen und umstürzenden Bäumen bei stürmischen Verhältnissen. Diese seien für den Sonntagmorgen angekündigt, hiess es. Das Sportamt Baselland informierte am Freitag alle Beteiligten über die Absage. Ein Ersatzdatum für den Anlass ist derzeit nicht geplant.