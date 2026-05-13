Baselland vergibt Kulturpreise 2026 an vier Kunstschaffende

Keystone-SDA

Der Kanton Basel-Landschaft hat die Kulturpreise 2026 in den Sparten Musik sowie Choreografie/Tanz vergeben. Die mit je 20'000 Franken dotierten Preise wurden am Mittwochabend in der Aula des Gymnasiums Oberwil verliehen, wie die Baselbieter Regierung mitteilte.

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(Keystone-SDA) Ausgezeichnet wurden demnach die Sängerin Nicole Bernegger, der Saxofonist Alex Hendriksen, der Choreograf und Tänzer Muhammed Kaltuk sowie die Harfenistin Vera Schnider.

Regierungsrat Markus Eigenmann, Vorsteher der Bildungs‐, Kultur- und Sportdirektion, und Landratspräsident Reto Tschudin hoben laut Mitteilung die Bedeutung der ausgezeichneten Kulturschaffenden für den Kanton und darüber hinaus hervor.

Mit den Kultur-, Sparten- und Förderpreisen zeichnet der Kanton Basel-Landschaft jährlich herausragende Leistungen im zeitgenössischen Kunstschaffen und in den Geisteswissenschaften aus.