Basellandschaftliche Pensionskasse mit Rendite von 4,5 Prozent

Keystone-SDA

Die Basellandschaftliche Pensionskasse (BLPK) hat im Jahr 2025 eine Rendite von 4,5 Prozent auf ihr Portfolio erreicht. Der konsolidierte Deckungsgrad hat sich damit weiter erhöht, wie die Vorsorgeeinrichtung am Freitag mitteilte.

(Keystone-SDA) Es ist das dritte Jahr in Folge mit einer positiven Rendite, wie es heisst. Gemäss Daten der Pensionskasse seien in den Jahren 2024 und 2023 jeweils Renditen von rund 7,6 und 4,2 Prozent verzeichnet worden. Die Jahresrendite sei zuletzt im Jahr 2022 mit einem Minus von rund 9,4 Prozent negativ gewesen.

Das Jahr 2025 war eine gutes Anlagejahr, wie es weiter heisst, trotz Einbussen im Frühjahr. Das Aktienportfolio der BLPK habe weiter an Wert zulegen können und auch die anderen Anlageklassen hätten sich positiv entwickelt, vor allem die Immobilienanlagen.

Bei der BLPK handelt sich um eine öffentlich-rechtliche Anstalt. Zu ihren Kunden gehören etwa der Kanton Basel-Landschaft, Gemeinden, Hochschulen, Spitäler, Altersheime und Unternehmen. Im Jahr 2024 umfasste sie 49 Vorsorgewerke und über 27’000 Personen waren bei ihr versichert, wie es auf der BLPK-Webseite heisst. Der konsolidierte Deckungsgrad habe in dem Jahr 112,1 Prozent betragen.