Basler Museum Tinguely mit höchster Besucherzahl seit Anfangsjahren

Keystone-SDA

Das Museum Tinguely in Basel hat im vergangenen Jahr 166'133 Eintritte verzeichnet. Das ist das beste Ergebnis seit 1998. Nur in den ersten zwei Jahren nach der Eröffnung 1996 hat es noch höhere Zahlen erreicht, wie das Museum am Montag mitteilte.

(Keystone-SDA) Mit ein Grund für den Aufschwung war der Geburtstag des Hauskünstlers Jean Tinguely, der 2025 hundert Jahre alt geworden wäre. Das Museum lud im Mai zu einer öffentlichen Feier mit 2000 Gästen ein und eröffnete im Solitude-Park die Kunst-Geisterbahn «Scream Machines».

Dazu gestalteten Rebecca Moss und Augustin Rebetez das Innenleben der Wiener Prater Geisterbahn von 1935 neu. Bis Anfang August besuchten 30’000 Personen das Fahrgeschäft, worauf die Attraktion um drei Wochen verlängert wurde.

Ebenfalls zum Publikumserfolg hat die Sonderausstellung Midnight Zone von Julian Charrière mit über 86’000 Besucherinnen und Besuchern beigetragen, wie es im Communiqué heisst. Zudem haben der Eurovision Song Contest (ESC) und die Frauen-EM geholfen, den Bekanntheitsgrad Tinguely zu erhöhen. In den Sommerwochen besuchten überdurchschnittlich viele Gäste das Museum, wie es weiter heisst.