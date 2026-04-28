Basler Polizei ahndet Missachtung von Fahrverbot am Tellplatz

Keystone-SDA

Die Kantonspolizei Basel-Stadt hat seit Mitte April bereits 54 Ordnungsbussen wegen Missachtung des Fahrverbots am Tellplatz ausgesprochen. Das saisonale Fahrverbot wird weiterhin regelmässig missachtet, wie aus einer Mitteilung vom Dienstag hervorgeht.

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(Keystone-SDA) Der nördliche Teil des Platzes im Gundeldinger-Quartier ist seit Frühjahr 2024 jeweils von April bis Oktober an Donnerstag- und Freitagabenden sowie samstags gesperrt. Seit Anfang April ist zudem die Einfahrt von der Güterstrasse her – ausser für Velos – verboten.

Rückmeldungen aus dem Quartier und Feststellungen der Polizei zeigten, dass die Regeln oft ignoriert würden. Die Polizei wies am Dienstag darauf hin, dass Verstösse gebüsst werden.