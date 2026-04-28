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Basler Polizei ahndet Missachtung von Fahrverbot am Tellplatz

Keystone-SDA

Die Kantonspolizei Basel-Stadt hat seit Mitte April bereits 54 Ordnungsbussen wegen Missachtung des Fahrverbots am Tellplatz ausgesprochen. Das saisonale Fahrverbot wird weiterhin regelmässig missachtet, wie aus einer Mitteilung vom Dienstag hervorgeht.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
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(Keystone-SDA) Der nördliche Teil des Platzes im Gundeldinger-Quartier ist seit Frühjahr 2024 jeweils von April bis Oktober an Donnerstag- und Freitagabenden sowie samstags gesperrt. Seit Anfang April ist zudem die Einfahrt von der Güterstrasse her – ausser für Velos – verboten.

Rückmeldungen aus dem Quartier und Feststellungen der Polizei zeigten, dass die Regeln oft ignoriert würden. Die Polizei wies am Dienstag darauf hin, dass Verstösse gebüsst werden.

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