Basler Polizei rekrutiert so viele Neue wie seit 2012 nicht mehr

Keystone-SDA

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Die Kantonspolizei Basel-Stadt hat 2026 so viel Nachwuchs rekrutiert wie seit mindestens 2012 nicht mehr. Sie gewann 66 angehende Polizistinnen und Polizisten sowie Sicherheitsassistentinnen und -assistenten für die Ausbildung, wie es in einem Communiqué vom Dienstag heisst.

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(Keystone-SDA) Für den ersten Polizeilehrgang 2026 rekrutierte das Korps 2 Frauen und 17 Männer. Im zweiten Lehrgange beginnen 9 Polizistinnen und 21 Polizisten ihre Ausbildung.

3 Frauen und 4 Männer haben den ersten Sicherheitsassistenten-Lehrgang begonnen. Für den zweiten Lehrgang haben sich 3 Frauen und 7 Männer eingeschrieben.

Die Kantonspolizei führt die steigenden Zahlen auf zielgruppenspezifische Informations- und Rekrutierungsanlässe sowie auf flexible und niederschwellige Angebote zurück. Sie nennt etwa die Möglichkeit, die Sportprüfung unverbindlich im Übungsmodus zu absolvieren, Informationsveranstaltungen an Wochenenden sowie spezielle auf Frauen ausgerichtete Infoanlässe.