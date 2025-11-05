Basler Präsidialdepartement mietet sich in der alten Hauptpost ein

Keystone-SDA

Nach rund zwei Jahren Umbauzeit sollen die ersten Flächen im Erdgeschoss der ehemaligen Hauptpost an der Rüdengasse in Basel im Frühjahr 2026 eröffnet werden. Das Basler Präsidialdepartement zieht voraussichtlich ab Frühling 2027 mit fünf Fachabteilungen ein.

2 Minuten

(Keystone-SDA) Der Kanton Basel-Stadt habe den Mietvertrag mit der AXA Anlage als Eigentümerin der Liegenschaft unterzeichnet, teilte das Präsidialdepartement am Mittwoch mit.

Umziehen werden die Abteilungen Aussenbeziehungen und Standortmarketing, Gleichstellung und Diversität, Kantons- und Stadtentwicklung, die Abteilung Kultur sowie das Statistische Amt. Diese sind heute auf vier verschiedene Standorte verteilt.

An der Rüdengasse 1 zahlt der Kanton gemäss Mitteilung «eine marktkonforme Miete». Die Kosten für die neuen Räume an der Rüdengasse seien in derselben Grössenordnung wie die bisherigen Mietkosten für alle fünf Abteilungen.

Auch Basel Tourismus zieht ein

Der Umbau der ehemaligen Basler Hauptpost nach den Plänen von Herzog & du Meuron nähert sich gemäss einer Mitteilung der AXA Anlagestiftung dem Abschluss zu. In den kommenden Monaten würden die Fenster im Erdgeschoss ersetzt, der neue Dachaufbau realisiert und die gesamte Technik eingebaut.

Die 1500 Quadratmeter grosse Fläche im Erdgeschoss und die 5000 Quadratmeter grosse Fläche in den fünf Obergeschossen sind grösstenteils vermietet. Im Erdgeschoss ziehen gemäss Mitteilung Pandora, Tchibo und Basel Tourismus ein.