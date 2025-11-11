Basler Regierung gegen Sammlungszentrum im Rundhofgebäude der Messe

Keystone-SDA

Im Rundhofgebäude der Messe Basel soll aus Sicht der Regierung kein zentrales Sammlungszentrum mit Depots und Werkstätten für das Historische Museum, das Staatsarchiv und die Universitätsbibliothek entstehen. Die Regierung lehnt eine entsprechende Initiative ab.

2 Minuten

(Keystone-SDA) Die Exekutive beantragt dem Grossen Rat, die Volksinitiative den Stimmberechtigten mit der Empfehlung auf Ablehnung und ohne Gegenvorschlag vorzulegen, wie sie am Dienstag mitteilte

Das Rundhofgebäude der Halle 2 genüge weder den baulichen noch den betrieblichen Anforderungen eines modernen, langfristig nutzbaren Sammlungszentrums. Zudem sei Basel seit Jahrhunderten ein wichtiger Messestandort. Dafür sei eine geeignete Halleninfrastruktur erforderlich und die Rundhofhalle stelle dabei einen zentralen Pfeiler dieser Messeinfrastruktur dar, heisst es weiter.

Neubau nach Diener & Diener

Die Volksinitiative für die Einrichtung eines Sammlungszentrums in der Rundhofhalle der Messe Basel kam Ende 2024 mit über 3100 Unterschriften zustande. Das Komitee unter der Leitung des Lehrers Philippe Ramseyer sieht die Rundhofhalle als Alternative zu einem Neubau auf der Parkanlage Hebelschanze.

Der Grosse Rat hatte im November 2023 einen Kredit für einen Wettbewerb für einen Bibliotheksneubau bewilligt. Der Erweiterungsbau für den Sonderbestand der Universitätsbibliothek Basel und die Sanierung des Bernoullianums an der Hebelschanze soll nach den Plänen des Basler Architekturbüros Diener & Diener realisiert werden.