Basler Regierung geht bei Hafenbahn-Projekt über die Bücher

Keystone-SDA

Das Projekt zur Verlegung der Basler Hafenbahn steht vor Hürden: Die Kosten werden neu auf 475 Millionen Franken veranschlagt und die Fertigstellung würde sich um Jahre verschieben. Die Regierung lässt das Vorprojekt nun pausieren und geht über die Bücher.

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(Keystone-SDA) Die ursprüngliche Schätzung von 275 Millionen Franken habe auf einer Machbarkeitsstudie basiert, teilte die Regierung am Mittwoch mit. Das laufende Vorprojekt zeige nun, dass die bauliche Umsetzung im eng bebauten Raum Basel Nord deutlich komplexer sei als angenommen.

Zudem wird sich der Umsetzungshorizont laut Mitteilung um mindestens fünf Jahre in die späten 2030er-Jahre verschieben. Ursprünglich war das Jahr 2033 vorgesehen.

Auch seien nach dem Nein des Stimmvolks zum Autobahnausbau im November 2024 Synergien mit dem Projekt Rheintunnel weggefallen. Arbeiten, die im Rahmen des Tunnelprojekts hätten realisiert werden sollen, fielen nun dem Hafenbahnprojekt zu. Auch provisorische Infrastrukturen und aufwändigere Naturersatzflächen erhöhten die Kosten, heisst es weiter.

Die Regierung will nun die Auswirkungen auf die Stadtentwicklung und das Kosten-Nutzen-Verhältnis neu prüfen und über die Bücher gehen. Die Planungen für das Vorprojekt pausieren bis im Herbst. Dann will die Regierung über das weitere Vorgehen entschieden.

Bereits 36 Millionen bewilligt

Der Kanton Basel-Stadt will in den Gebieten am Klybeckquai und am Westquai Wohnungen und Arbeitsplätze für insgesamt 8000 Menschen sowie Grün- und Freizeitflächen schaffen. Grundidee ist die Verschiebung des Hafenbahnhofs ins Kerngebiet des Hafens, der mit einem neuen Terminal und einem neuen Hafenbecken ergänzt werden soll.

Für die Verschiebung von städtischen Infrastrukturen hat der Grosse Rat im Juni 2024 einen Kredit von 36 Millionen Franken bewilligt. Mit der Verlagerung der Hafenbahn soll der Riegel zwischen dem Klybeckquartier und dem Rheinufer aufgehoben werden.