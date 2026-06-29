Basler SP-Politikerinnen Eva Herzog und Sarah Wyss treten erneut an

Keystone-SDA

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Ständerätin Eva Herzog und Nationalrätin Sarah Wyss werden bei den eidgenössischen Wahlen vom 24. Oktober 2027 erneut antreten. Die beiden Basler Parlamentarierinnen haben die SP-Kantonalpartei darüber informiert, wie diese am Montag mitteilte.

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(Keystone-SDA) Die SP Basel-Stadt wird im September die Wahlziele formulieren, die Wahlkampfleitung einsetzen und Gespräche mit möglichen weiteren Nationalratskandidatinnen und -kandidaten suchen. Die Nomination wird im Frühling 2027 stattfinden, wie es im Communiqué heisst.

Die ehemalige Basler Finanzdirektorin Eva Herzog ist seit 2019 Ständerätin. Sie präsidiert die Finanzkommission und ist Mitglied der Kommission für Wirtschaft und Abgaben sowie der Verkehrskommission. Sie präsidierte 2023/2024 den Ständerat.

Sarah Wyss politisiert seit 2020 im Nationalrat. Sie rückte für den damaligen Basler Regierungspräsidenten Beat Jans nach und wurde 2023 in ihrem Amt bestätigt. Wyss ist Präsidentin der Finanzkommission des Nationalrats und ist Mitglied der Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit.