Basler Steinentorstrasse vor Abriss von Heuwaage-Hochhaus gesperrt

Keystone-SDA

Zur Vorbereitung auf den Abriss des Heuwaage-Hochhauses wird ein Teil der Steinentorstrasse in Basel ab Anfang Oktober für den motorisierten Verkehr gesperrt. Die Industriellen Werke Basel (IWB) werden dann Anlagen und Leitungen verlegen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Grund dafür ist, dass sich eine IWB-Trafostation im Hochhaus befindet, die vor dem Abbruch entfernt werden muss, wie der Energieversorger am Montag mitteilte. Der Strassenabschnitt vom Klosterberg bis zum Heuwaage-Viadukt wird daher vom 6. Oktober bis am 21. November während der Arbeitszeiten in Fahrtrichtung Heuwaage gesperrt.

Die IWB werden in das neue Hochhaus wieder eine Trafostation einbauen. Der Grosse Rat hatte im Jahr 2021 den Bau eines neuen 74 Meter hohen Hochhauses an der Heuwaage bewilligt. Es soll das heutige Hochhaus aus den 1950er-Jahren ersetzen.

Das Bauprojekt verzögerte sich. Der Abbruch hätte gemäss früheren Angaben des Kantons bereits im Jahr 2023 stattfinden sollen. In der Zwischenzeit stellte die Eigentümerin Basellandschaftliche Pensionskasse das Gebäude vor drei Jahren der Sozialhilfe für die Unterbringung von ukrainischen Flüchtlingen zur Verfügung.

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

27 Likes
37 Kommentare
Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Benjamin von Wyl

Vertrauen Sie, dass Ihr Land gegen Demokratiefeinde standhält?

Demokratien werden herausgefordert von innen und aussen. Wie schätzen Sie die Institutionen Ihres Landes ein?

4 Likes
36 Kommentare
Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Dominique Soguel

Was bringen Atomabkommen angesichts der jüngsten Ereignisse auf der Welt?

Russland, Ukraine, Nordkorea, Israel, Iran. Was bringen Atomabkommen, wenn sie missachtet werden?

4 Likes
13 Kommentare
