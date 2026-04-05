Bastian Baker spielte als Kind sehr gerne Eishockey

Keystone-SDA

Der Schweizer Musiker Bastian Baker war als Kind vom Eishockey begeistert. Immer sei er am Spielen oder Trainieren gewesen. "Wenn nicht mit dem Team, dann zu Hause mit dem Holzball, mit dem ich meine Skills mit dem Stock übte", erzählte er der "Sonntagszeitung".

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(Keystone-SDA) «Und ich war nicht schlecht! Ich war bis 16 in all den nationalen Auswahlen dabei», sagte der 34-jährige Sohn eines Eishockey-Profis in der neuesten Ausgabe der Zeitung. Als Center habe er es geliebt, im Zentrum des Spielfelds zu stehen und zu kreieren.

Mit 19 setzte der Waadtländer auf sein zweites Steckenpferd, die Musik. Kurz darauf habe der Erfolg eingesetzt: «Mein erstes Album war in den Charts, ich konnte von der Musik leben.» Bald sei er weltweit unterwegs gewesen.

Die Nervosität vor einem Eishockeyspiel sei viel grösser als vor einem Konzert, denn es gebe einen Sieger und einen Verlierer. «Bei der Musik geht es darum, Freude zu vermitteln. Ich finde, das ist eine einfache Aufgabe.» Vor einem Konzert sei er nie nervös gewesen. «Ich weiss nicht, wie es sich anfühlt, Angst vor einem Auftritt zu haben. Das muss Horror sein.»