Batterie in Altpapier verursacht Brand in Niedergösgen SO

Keystone-SDA

In einer Papierfabrik in Niedergösgen SO ist am Dienstagnachmittag ein Altpapierwürfel in Brand geraten. Es gab keine Verletzten. Als Brandursache steht gemäss Polizeiangaben eine im Altpapier unsachgemäss entsorgte Batterie im Vordergrund.

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(Keystone-SDA) Der Brand in der Papierfabrik an der Langackerstrasse sei um 16.15 Uhr gemeldet worden, teilte die Kantonspolizei Solothurn am Mittwoch mit. Angehörige der Feuerwehren Niedergösgen und Schönenwerd seien rasch vor Ort gewesen. Sie hätten das Feuer unter Kontrolle gebracht und vollständig gelöscht. Am Gebäude sei kein Sachschaden entstanden.