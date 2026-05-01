Bauarbeiten für Strassenverlegung beim Militärplatz Emmen gestartet

Keystone-SDA

Beim Militärflugplatz Emmen haben die Bauarbeiten für die Verlegung der Rüeggisingerstrasse begonnen. Das Projekt soll den Flugbetrieb effizienter machen, den Verkehr sicherer führen und den Abschnitt am Rotbach hochwassersicher und ökologisch aufwerten.

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(Keystone-SDA) Die heutige Strassenführung teilt das Militärareal in zwei Teile. Da sowohl zivile als auch militärische Fahrzeuge die Rüeggisingerstrasse nutzen und Schrankenquerungen regelmässig zu Wartezeiten führen, kommt es immer wieder zu Verzögerungen und Sicherheitsrisiken. Künftig wird die Strasse nördlich am Militärflugplatz vorbeigeführt. Das soll den Betrieb auf dem Areal vereinfachen und den Verkehrsfluss verbessern, wie das Bundesamt für Rüstung (Armasuisse) am Freitag mitteilte.

Zusätzlich entstehen ein separater, rollstuhlgängiger Rad- und Gehweg sowie zwei neue Bushaltestellen. Die Gemeinde Emmen plant laut Mitteilung zudem eine neue Buslinie, um das Quartier Kolben mit dem öffentlichen Verkehr besser zu erschliessen.

Parallel zur Strassenverlegung setzt der Kanton Luzern Hochwasserschutzmassnahmen am Rotbach um und wertet das Gewässer ökologisch auf.

Insgesamt belaufen sich die Projektkosten auf rund 17,5 Millionen Franken, davon entfallen 5 Millionen auf den Hochwasserschutz, wie es weiter hiess. Die Gemeinde Emmen beteiligt sich mit 480’000 Franken an der Strassenverlegung.